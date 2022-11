Mysteriöse Brände an Schule geben Rätsel auf

Feueralarm am Montagabend in St. Johann in Tirol im Bezirk Kitzbühel: In einer Schule mit integriertem Schülerheim brannte es zunächst in einem Klassenzimmer - die Hausmeister und Erzieher konnten Schlimmeres verhindern. Nachdem die verständigten Einsatzkräfte eingetroffen waren, schlugen plötzlich weitere Brandmelder Alarm - auch im Keller war ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht ganz klar von Brandstiftung aus. Ermittlungen laufen.