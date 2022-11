Jeder zweite Österreicher geht auf Schnäppchenjagd

40 Prozent unzufrieden mit Einkäufen

Die Zufriedenheit mit den Einkäufen beim Black Friday oder Cyber Monday ist in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern allerdings sehr gering. 40 Prozent der Österreicher gaben an, mit ihren Einkäufen unzufrieden gewesen zu sein, in Deutschland sind es lediglich 29 Prozent, in Italien 20 Prozent und in Spanien 19 Prozent. Meist sorgen Lieferengpässe oder lange Lieferzeiten für Unmut.