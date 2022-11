Twitter: Mehr Promi-Fake-Accounts durch neue Regel

Zeitweise war ein zusätzliches graues Häkchen für bisherige Inhaberinnen und Inhaber verifizierter Profile geplant. Musk stoppte dieses Projekt am Mittwoch jedoch, als die ersten Accounts das Häkchen bereits bekommen hatten. Wer ein verifiziertes Profil hat, aber keine acht Dollar (7,97 Euro) im Monat zahlen will, soll in einigen Monaten sein oder ihr Häkchen verlieren.