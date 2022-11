Fehlende Twitter-Warnhinweise sorgen für Kritik

Einmal mehr hagelt es nach der Übernahme durch Tesla-Gründer Elon Musk Kritik an Twitter. Konkret deshalb, weil der Kurznachrichtendienst laut Experten bei den US-Zwischenwahlen nicht angemessen gegen Fehlinformationen vorgegangen sei. Die Twitter-Posts der republikanischen Kandidaten Marjorie Taylor Greene und Kari Lake hätten gemäß den Richtlinien des Unternehmens Warnhinweise enthalten müssen, erklärte die US-Nichtregierungsorganisation Common Cause am Dienstag.