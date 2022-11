Schneider: Gab es für Dich eine Art Erweckungserlebnis?

Schmolly: Das war am Übergang vom Mathematik- zum Theologiestudium. Plötzlich tauchte die Frage auf: Was fange ich mit meinem Leben an? Wovon soll einer leben, der sich in einem Teilgebiet der Algebra spezialisiert hat. Ich hatte ja nicht Lehramt studiert. Hinter allem stand aber die Frage, die mich noch heute beschäftigt - je älter ich werde, um so mehr: Wer kann und will ich sein? Das war damals ein sehr existenzieller Moment in meinem Leben, als ich den Mut fand, zu sagen: Du studierst noch einmal. Merkwürdigerweise geschah dieser Schritt in einem tiefen Vertrauen, mit einer inneren Sicherheit, und ich kann nicht sagen, ob ich die Veränderung aus mir selbst heraus gewagt habe, oder ob es eine andere Kraft war, die mich dazu ermutigte. Ich glaube, genau das ist Mystik. Ich wurde bewegt, „dynamisiert“, wie Thomas von Aquin gesagt hätte. In solchen Momenten ist der Mensch tatsächlich in der Lage, alle nur erdenklichen Schutzmechanismen hinter sich zu lassen ...