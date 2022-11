Karner will nach Syrien und Afghanistan abschieben

Will Flüchtlinge „mittelfristig“ zurückschicken

Derzeit de facto nicht abschiebbar sind Afghanen und Syrer, gibt der Innenminister zu, der hier aber auf EU-Ebene Änderungen erreichen will. „Mittelfristig“ meint er, dass man Flüchtlinge in manche Regionen Syriens zurückschicken kann. Auch in Afghanistan könnte das bei Männern wieder möglich sein. Karner verweist darauf, dass heuer bisher 29 Afghanen und 48 Syrer ausgereist sind.