Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirchen

Schwimmtrainer griff Mädchen ans Gesäß: Geldstrafe

Vorarlberg
20.08.2025 13:00
Der Angeklagte kam mit einer Diversion davon.
Der Angeklagte kam mit einer Diversion davon.(Bild: Dorn Chantall)

Ein 32-jähriger Vorarlberger – als Schwimmtrainer und Wasserretter tätig – musste sich am Dienstag wegen sexueller Belästigung vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, ein minderjähriges Mädchen am Po berührt zu haben.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 25. Dezember 2022. Der Angeklagte ist der Schwimmtrainer des 15-jährigen Opfers. Im Zuge der Anprobe eines Neoprenanzugs soll der Mann dem Mädchen mit beiden Händen intensiv an den Hintern gefasst haben, so der Vorwurf des Staatsanwaltes. Was der Unbescholtene im Prozess zunächst bestreitet: „Ich habe nur kontrolliert, ob der Anzug richtig sitzt, das mache ich immer. Aber da geht es mehr um Arme und Beine, eventuell noch um die Taille.“

Das empfand das Opfer allerdings anders, wie aus dem Chatverlauf zwischen ihr und dem Beschuldigten hervorgeht. Darin beschwert sich die 15-Jährige über sein Verhalten. Auch im persönlichen Gespräch stellte die Jugendliche klar, dass ihr das sehr unangenehm war und sie sich überhaupt in seiner Gegenwart äußerst unwohl fühle.

„Konnte mein Verhalten anpassen“
Auf Nachfrage der Richterin, wie er damit umgegangen sei, antwortet der Angeklagte, dass ihn die Sache natürlich sehr beschäftigt hätte, er jedoch über die Offenheit des Mädchens unglaublich froh gewesen sei. „Dadurch konnte ich mein Verhalten anpassen“, fügt er hinzu und betont, sich in keiner Weise von der 15-Jährigen sexuell angezogen gefühlt zu haben. „Und warum haben Sie ihr geschrieben, dass Sie sie lieb haben?“, hakt die Frau Rat nach. Worauf der 32-Jährige meint: „Das habe ich zu der Zeit zu jedem gesagt.“

Weil der Angeklagte unbescholten ist und am Ende der Verhandlung zumindest nicht ausschließt, das Opfer – wenn auch versehentlich – am Po berührt zu haben, einigt man sich auf ein diversionelles Vorgehen in Form einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro und 150 Euro an Verfahrenskosten. Dem Opfer muss er 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Sind die Summen fristgerecht beglichen, ist die Sache rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Feldkirch
Staatsanwaltschaft
Belästigung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
17° / 18°
Symbol leichter Regen
Bludenz
18° / 21°
Symbol starker Regen
Dornbirn
19° / 21°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
18° / 21°
Symbol Regen

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.219 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
189.379 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
180.633 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3114 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1454 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Zeugen schritten ein
Ertappter Langfinger brach Polizist die Nase
Prozess in Feldkirchen
Schwimmtrainer griff Mädchen ans Gesäß: Geldstrafe
Polizei sucht Zeugen
Raubüberfall in Götzis: Täter immer noch flüchtig
Zeugin rief Polizei
Großeinsatz am Bregenzer Hausberg wegen Flagge
Unfall im „Wald“
Beim Einbiegen übersehen: Biker schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf