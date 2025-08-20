Schwimmtrainer griff Mädchen ans Gesäß: Geldstrafe

Ein 32-jähriger Vorarlberger – als Schwimmtrainer und Wasserretter tätig – musste sich am Dienstag wegen sexueller Belästigung vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, ein minderjähriges Mädchen am Po berührt zu haben.
Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 25. Dezember 2022. Der Angeklagte ist der Schwimmtrainer des 15-jährigen Opfers. Im Zuge der Anprobe eines Neoprenanzugs soll der Mann dem Mädchen mit beiden Händen intensiv an den Hintern gefasst haben, so der Vorwurf des Staatsanwaltes. Was der Unbescholtene im Prozess zunächst bestreitet: „Ich habe nur kontrolliert, ob der Anzug richtig sitzt, das mache ich immer. Aber da geht es mehr um Arme und Beine, eventuell noch um die Taille.“
Das empfand das Opfer allerdings anders, wie aus dem Chatverlauf zwischen ihr und dem Beschuldigten hervorgeht. Darin beschwert sich die 15-Jährige über sein Verhalten. Auch im persönlichen Gespräch stellte die Jugendliche klar, dass ihr das sehr unangenehm war und sie sich überhaupt in seiner Gegenwart äußerst unwohl fühle.
„Konnte mein Verhalten anpassen“
Auf Nachfrage der Richterin, wie er damit umgegangen sei, antwortet der Angeklagte, dass ihn die Sache natürlich sehr beschäftigt hätte, er jedoch über die Offenheit des Mädchens unglaublich froh gewesen sei. „Dadurch konnte ich mein Verhalten anpassen“, fügt er hinzu und betont, sich in keiner Weise von der 15-Jährigen sexuell angezogen gefühlt zu haben. „Und warum haben Sie ihr geschrieben, dass Sie sie lieb haben?“, hakt die Frau Rat nach. Worauf der 32-Jährige meint: „Das habe ich zu der Zeit zu jedem gesagt.“
Weil der Angeklagte unbescholten ist und am Ende der Verhandlung zumindest nicht ausschließt, das Opfer – wenn auch versehentlich – am Po berührt zu haben, einigt man sich auf ein diversionelles Vorgehen in Form einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro und 150 Euro an Verfahrenskosten. Dem Opfer muss er 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Sind die Summen fristgerecht beglichen, ist die Sache rechtskräftig.
