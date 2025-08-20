Schwimmtrainer griff Mädchen ans Gesäß: Geldstrafe

„Konnte mein Verhalten anpassen“

Auf Nachfrage der Richterin, wie er damit umgegangen sei, antwortet der Angeklagte, dass ihn die Sache natürlich sehr beschäftigt hätte, er jedoch über die Offenheit des Mädchens unglaublich froh gewesen sei. „Dadurch konnte ich mein Verhalten anpassen“, fügt er hinzu und betont, sich in keiner Weise von der 15-Jährigen sexuell angezogen gefühlt zu haben. „Und warum haben Sie ihr geschrieben, dass Sie sie lieb haben?“, hakt die Frau Rat nach. Worauf der 32-Jährige meint: „Das habe ich zu der Zeit zu jedem gesagt.“