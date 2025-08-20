Wer schoss Kater „Raspi“ mit Luftdruckgewehr an?
Hinweise erbeten
So etwas ist kein blöder Spaß, sondern eine gemeine Tierquälerei. Ein unbekannter Täter schoss am Dienstagabend in Raffelstetten (Gemeinde Asten) in OÖ den Kater „Raspi“ an. Nun werden Hinweise erbeten.
Ein bislang unbekannter Täter schoss am Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr mit einem Luftdruckgewehr auf den neun Jahre alten Kater „Raspi“ einer 79-Jährigen aus Raffelstetten.
Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro für die Tierarztkosten.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Enns unter 059133 4132.
