ESC: Hotelpreise in Wien steigen bereits rasant

Airbnb schnell ausgebucht

Ist man auf der Suche nach einer günstigeren Alternative zum Übernachten in Wien, muss man auch auf Airbnb länger suchen als gewöhnlich. Kaum stand fest, dass das Song-Contest-Finale am 16. Mai stattfinden wird, fluteten ESC-Fans die Plattform Airbnb. Viele Unterkünfte, die man für die Woche vorher noch buchen kann, sind für das Wochenende vom 15. bis 17. Mai ausgebucht – besonders jene in der Nähe der Stadthalle, wo der Eurovision Song Contest ausgetragen wird. Es steht fest: Wer für das ESC-Wochenende noch auf der Suche nach einem Schlafplatz ist, sollte nicht zu lange warten.