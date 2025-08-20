Einstiger Bayern-Flop steht vor nächster Leihe

Kritik an Bayern und Kovac

Anschließend stand Sanches von 2016 bis 2019 beim deutschen Rekordmeister in München unter Vertrag, wurde zwischenzeitlich allerdings nach Wales zu Swansea City ausgeliehen. Beim FC Bayern konnte er sich nicht durchsetzen. Danach trat er sogar gegen den Klub und Ex-Trainer Niko Kovac nach. „Ich verlor meinen Platz in der Nationalmannschaft und einige meiner Spielqualitäten. Manche fragten mich, warum ich nicht spiele, obwohl ich einer der Besten im Training war“, schimpfte er.