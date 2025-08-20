Vorteilswelt
Einstiger Bayern-Flop steht vor nächster Leihe

Fußball International
20.08.2025 12:49
Renato Sanches (re.) wurde 2016 mit Portugal Europameister. Auf Klubebene läuft es hingegen ...
Renato Sanches (re.) wurde 2016 mit Portugal Europameister. Auf Klubebene läuft es hingegen nicht wirklich rund.(Bild: AFP/FRANCISCO LEONG)

Kickt Ex-Bayern-München-Flop Renato Sanches schon bald in Athen? Laut Medienberichten steht der Europameister von 2016 vor einem Abschied aus Paris, der 28-jährige Portugiese dockt wohl leihweise bei Panathinaikos an.

Nur noch letzte Details zwischen Paris Saint-Germain und Panathinaikos seien zu klären, heißt es. In Athen würde Sanches auf seinen ehemaligen Trainer Rui Vitoria treffen, unter ihm schaffte er in der Saison 2015/16 bei Benfica den Durchbruch.

Kritik an Bayern und Kovac
Anschließend stand Sanches von 2016 bis 2019 beim deutschen Rekordmeister in München unter Vertrag, wurde zwischenzeitlich allerdings nach Wales zu Swansea City ausgeliehen. Beim FC Bayern konnte er sich nicht durchsetzen. Danach trat er sogar gegen den Klub und Ex-Trainer Niko Kovac nach. „Ich verlor meinen Platz in der Nationalmannschaft und einige meiner Spielqualitäten. Manche fragten mich, warum ich nicht spiele, obwohl ich einer der Besten im Training war“, schimpfte er.

Anschließend wechselte er nach Lille, dann ging es weiter zu Paris Saint-Germain. Nach einer enttäuschenden Saison beim französischen Meister folgten Leihen zur AS Roma und Benfica. Nun winkt das nächste Abenteuer in Griechenland ...

Folgen Sie uns auf