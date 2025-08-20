Großes Rätsel um abgestürzten Geländewagen

„eCall“ ausgelöst

Offenbar hatte sich jemand in den Wagen gesetzt und war damit auf und davongefahren. Der Mann hatte den Schlüssel zuvor im Auto liegen lassen. Wenig später ging noch dazu ein sogenannter „eCall“ aus. Dieser wird von dementsprechend ausgerüsteten Autos im Falle eines Unfalls selbst ausgelöst und geht direkt an die Einsatzkräfte weiter.