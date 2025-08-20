Großes Rätsel um abgestürzten Geländewagen

Ein Rätsel rund um einen 150 Meter tief abgestürzten Pick-up in Schladming (Steiermark) versuchen gerade die Einsatzkräfte zu lösen: Denn es ist kein Lenker auffindbar! Der Besitzer befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes am Tennisplatz …
Völlig verdutzt war am Dienstagabend ein Schladminger (35), als er eine Nachricht von Bekannten mit einer Rüge erhielt: Er solle doch nicht so schnell mit seinem Auto, einem Pick-up, durch die Gegend brausen – dabei saß er gar nicht hinter dem Steuer, sondern war am Tennisplatz!
„eCall“ ausgelöst
Offenbar hatte sich jemand in den Wagen gesetzt und war damit auf und davongefahren. Der Mann hatte den Schlüssel zuvor im Auto liegen lassen. Wenig später ging noch dazu ein sogenannter „eCall“ aus. Dieser wird von dementsprechend ausgerüsteten Autos im Falle eines Unfalls selbst ausgelöst und geht direkt an die Einsatzkräfte weiter.
Wagen 150 Meter abgestürzt
Weitere Zeugen hatten zuvor den Wagen bemerkt, als er mit weit überhöhter Geschwindigkeit bergwärts unterwegs war und abstürzte. Andere wählten den Notruf, weil sie einen lauten Knall und die Fahrzeuglichter des verunfallten Wagens bemerkten.
Tatsächlich war der Wagen rund 150 Meter bei einem Waldweg abgestürzt und hatte sich mehrere Male überschlagen. Von einem Lenker fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei mit Polizeihubschraubern, Feuerwehr und Bergrettung startete sofort eine großangelegte Suchaktion nach einer möglich verletzten Person, wie Polizei-Sprecher Markus Lamb informiert. Auch eine Drohne wurde losgeschickt, doch bis jetzt konnte noch niemand ausfindig gemacht werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.