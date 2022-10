Christian Baha: Land der Äcker

De facto ist fruchtbares Land in Österreich nicht nur gut, sondern auch kostbar. Während man vor 20 Jahren einen Quadratmeter für unter einen Euro kaufen konnte, sind es heute 2,5 Euro. Nur in den Niederlanden mit sieben Euro und in Italien mit 3,4 Euro ist der Quadratmeter Ackerland in Europa noch wesentlich teurer. De facto macht eine Investition in Ackerland nach wie vor Sinn. Eine kleine Landwirtschaft, ein Schrebergarten oder ein Haus mit Garten und Brunnen dient der Selbstversorgung.