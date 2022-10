Auinger: „Grödig einzige Variante für die Austria“

Was passiert langfristig mit dem Stadion in Grödig? Der Regionalligist allein wird den Fortbestand der Arena nicht bewältigen können. Im November dürften Gespräche die Thematik aber ins Rollen bringen, wenn Grödigs Bürgermeister Herbert Schober, Vereinsmanager Christian Haas, Sportlandesrat Stefan Schnöll und Salzburgs Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger an einem Tisch sitzen.