Ohne Spielstätte kämpft die Austria ums Überleben

Alles eitel Wonne in Maxglan, wo man schon ziemlich fix für die Westliga planen kann. Ein Aufstieg in die 2.Liga kommt – alles andere als überraschend – aber nicht in Frage. Die sportliche Infrastruktur für höhere Aufgaben fehlt. „Ohne geeignete Spielstätte wird es wirklich schwer“, sorgt sich Claus Salzmann. Aber nicht nur sportlich. In gewisser Weise steht auch die Existenz der Austria am Spiel.