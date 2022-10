Gefallener „Riese“ irrt planlos in die Zukunft

Fünf Punkte aus 16 Spielen - die Bilanz des SV Grödig in der Regionalliga Salzburg ist katastrophal. Die Wunschvorstellung Top sieben ist seit Wochen geplatzt - 2023/24 geht’s in der neuen Salzburgerliga weiter. Die beste 1b des Landes, momentan in der 1. Landesliga, muss deshalb wohl oder übel ebenfalls den Gang runter antreten. Womit der lange Absturz aus der Bundesliga vorzeitig seinen traurigen Tiefpunkt findet. Wobei das „B-Wort“ in Grödig sowieso nicht mehr herumgeistert. „Von der großen Historie muss man sich lösen. Das ist nicht die Realität“, hält Sportmanager Heimo Pfeifenberger nichts vom Blick zurück. Ein Aufstieg in eine höhere Liga ist definitiv keine Option und auch finanziell nicht umsetzbar.