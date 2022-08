Neues Stadion geht am Postweg verloren

So soll die Post ein Grundstück, gleich groß wie die Areale in Maxglan und Schallmoos, bei Freilassing angeboten werden, Aicher dafür die Wohnungen und das Stadion an den genannten Standorten bauen können. Das scheint für das Logistikunternehmen aber nicht infrage zu kommen. „Für uns ist klar, dass wir nie nach Deutschland wollten“, sagte ein Sprecher zur „Krone“. Dennoch gilt: „Wir wollen es nicht pauschal verneinen. Sollte es einen attraktiven Grundstückstausch geben, hören wir uns das an. Deutschland ist allerdings für uns kein Thema!“ Unklar ist, ob Aicher noch andere Grundstücke zur Verfügung stellen könnte. Austria-„Präse“ Claus Salzmann betonte noch einmal: „Dieser Versuch ist der letzte, wo ich für Austria Salzburg noch dahinter stehen werde.“