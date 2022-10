1188 Pellets-Säcke abgeholt, aber nie bezahlt

„Für die Bestellungen, die er in betrügerischer Absicht getätigt hat, verwendete er deshalb seinen eigenen sowie drei weitere Namen“, sagt ein Polizist. Insgesamt 18 Paletten mit jeweils 66 Pellets-Säcken, also in Summe 1188 Stück, wurden von dem Mann somit erbeutet. Der Firma entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.