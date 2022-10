Gasthausangestellte von Hund in Bauch gebissen

Keine schöne Erinnerung hat eine Angestellte eines Gasthauses in Gaißau an den heurigen Nationalfeiertag. Die Frau befand sich am Mittwoch nämlich hinter dem Gasthaus in der Rheinstraße, um Wäsche aus einem Container zu räumen, als plötzlich ein Hund zu ihr lief und sie attackierte. Der Vierbeiner biss die Frau in den Bauch, ehe er zu seinem „Frauerl“ zurückeilte. Die Hundehalterin hatte noch einen zweiten Vierbeiner dabei, der war im Gegensatz zu seinem Kollegen allerdings angeleint.