Kiew warnt Flüchtlinge: „Bleiben Sie im Ausland!“

Weniger Einschläge - Munitionsmangel?

Indes weist das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) darauf hin, dass russische Luftangriffe mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen in den vergangenen Tagen stark nachgelassen hätten. Dies sei vermutlich auf Munitionsmangel zurückzuführen. Auch sei der Effekt dieser Bombardements begrenzt gewesen, hieß es. Wegen des Rückgangs wurde in der Ukraine seltener Luftalarm ausgerufen. In der Hauptstadt Kiew gab es am Sonntag und Montag je einmal kurz Alarm. Nach einer ruhigen Nacht auf Dienstag wurde für Kiew und das Umland am Dienstagvormittag Luftalarm ausgelöst.