Sorge vor militärischer Eskalation nimmt weiter zu

Die Weigerung der USA, dies zur Kenntnis zu nehmen, sei inakzeptabel, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen am Dienstag in Moskau. Dies sei „ein Ansatz, der alles andere als seriös ist, ein Ansatz, der, so würde ich sagen, unangemessen ist angesichts der Schwere der Gefahr.“