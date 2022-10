ÖSV-Aufakt in Sölden: desaströs statt fulminant

Erwartungshaltung anpassen

Was also tun? Die Ära Hirscher ist ebenso Geschichte wie die des ÖSV-Wunderteams. Es ist an der Zeit, auf den Boden zu kommen und die Erwartungshaltungen anzupassen. Kleine Erfolge wertschätzen und nicht von großen Wundern träumen. Es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass andere Nationen genauso hervorragend arbeiten. Über den Tellerrand schauen und sich Inputs von anderen holen. Das ist auch für einen ÖSV erlaubt. Es ist aber vor allem an der Zeit, weg vom kurzfristigen Erfolgsdenken zu kommen und langfristige Konzepte für den Nachwuchsaufbau zu entwickeln. Nur so können Medien künftig wieder von einem fulminanten, statt eines desaströsen Auftakts berichten.