Sadist vergewaltigte sein Opfer mehrfach im Schlaf

Einweisung in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher

So schrieb er mit Leuchtmarker höchst erniedrigende Schimpfwörter auf ihren Körper oder meldete sein Opfer mittels Kleinanzeige zur Prostitution an: „Um beim Sex mit einem Freier zuzusehen und dabei an mir selbst herumzuspielen“, wie er sagte. Der Mann zeigte sich vor Richter Stefan Apostol geständig, von Reue war aber nichts zu spüren. Das nicht rechtskräftige Urteil: fünf Jahre Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.