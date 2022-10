ÖSV-Ass im Steilhang hui, im Flachstück pfui

„Das, was ich vergangenes Jahr im untersten Teil gezeigt habe, war eine bodenlose Frechheit“, erinnerte sich Patrick Feurstein vor dem Weltcup-Opening in Sölden an seine 2021er-Leistung im flachen Schlussabschnitt und hoffte darauf, sich in diesem Jahr steigern zu können. Das gelang allerdings überhaupt nicht. „Im ersten Durchgang bin ich im letzten Abschnitt die 53. Zeit gefahren - das geht nicht“, resümiert der Mellauer, der nach den Trainings jedoch fast ein wenig damit gerechnet hatte. „Da habe ich im Flachen von meinen Teamkollegen auch kassiert. Leider haben wir das bis zum Rennen nicht in den Griff gekriegt.“ Augenzwinkernder Nachsatz: „Gut, dass es im gesamten Weltcup kein so langes Flachstück mehr gibt wie hier in Sölden.“