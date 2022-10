Villach erhält lauten Hilferuf aus der Ukraine

Der Villacher ist laufend mit Menschen in der Ukraine via E-Mail oder Telefon in Kontakt: „Die meisten von ihnen haben nichts mehr. Sie leben in ständiger Angst, wann das nächste Mal der Bombenalarm losgeht, und in Sorge um ihre Söhne.“ Wer die Winteraktion unterstützen will, kann die notwendigen Sachen vom 15. bis 18. November in der Kaserne der Hauptfeuerwache abgeben.