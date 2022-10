Abgängige Pensionistin tot in Schlucht gefunden

Gegen 22.15 Uhr bemerkte das Pflegepersonal eines Seniorenheims in Steindorf am Ossiacher See, dass die 80-jährige Frau abgängig war. Zwar wurde sofort eine Suchaktion eingeleitet, aufgrund von fehlenden Anhaltspunkten verlief diese aber leider negativ. Am Samstagvormittag setzten der Polizeihubschrauber „Libelle Flir“, Polizeidiensthundeführer, Rettungshundebrigade, die Bergrettung Villach und die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf mit Boot die Suche nach der Pensionistin fort.