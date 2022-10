Die da oben

Das war auch an den aktuellen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer gerichtet, der sich am liebsten dorthin zurückzieht. Hat der Kanzler den Auftrag des Präsidenten verstanden? Er wird sehen, was die satte Mehrheit zur „Krone“-Frage des Tages „Muss Nehammer in seiner Partei aufräumen?“ sagt. Und lesen, was Polit-Professor Peter Filzmaier schreibt: „Viele Politiker haben in Wahrheit nicht kapiert, dass sie total umdenken und sich komplett ändern sollten.“