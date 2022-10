„Wie ich feststelle, hast Du dich nicht gebessert“

Schneider: Man putzt sich immer gern an Lehrern ab.

Brunner: Leider, denn eine Konstante ist immer gleich geblieben in all den Jahren - das enorme Engagement der Lehrerschaft. Und hier setzt meine Kritik an. In fast allen europäischen Ländern sind den Pädagogen Assistenzen beigestellt. In Österreich nicht. Es gibt kaum einen Schulpsychologen vor Ort. Es geht auch nicht an, dass ein Lehrer, der für Bildungsinhalte zuständig ist, die gesamte Schulaufsicht zu übernehmen hat, vom Pausenhof bis zum Mittagessen. Ein Problem ist auch, dass Pädagogen mit administrativen Aufgaben geradezu überschwemmt werden. Da kommen vom Ministerium via Bildungsdirektion Seiten über Seiten an Richtlinien oder Verordnungen, die natürlich per Knopfdruck direkt im Posteingang der Lehrer landen. Wer das alles gewissenhaft abarbeiten will, kommt schnell an seine Grenzen. Und genau diese Zeit fehlt dann. Ich weiß es aus so vielen Gesprächen.