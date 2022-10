Linzer VP-Stadtvize will Rasern Autos wegnehmen

Raser gingen ins Radar

Ein Blick in die Statistik der Polizei zeigt, dass das hoch an der Zeit ist: So wurden etwa im heurigen Jänner auf der Salzburger Straße in einer Tempo-70-Beschränkung Lenker mit 146 km/h bzw. 164 km/h geblitzt, im vergangenen Jahr wurden bei einem Raser in der Salzburger Straße sogar 186 km/h gemessen. Und auf der Wiener Straße (Höhe Wifi) wurde ein Möchtegern-Rennfahrer in der 50er-Zone mit 134 km/h geblitzt.