ÖVP-Korruptionsvorwürfe: „Kanzler ist gefordert“

Van der Bellen: „Das darf doch alles nicht wahr sein“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte sich angesichts der ÖVP-Affäre am Donnerstag an die Öffentlichkeit gewandt und von den politisch Verantwortlichen eine „Generalsanierung des Vertrauens“ verlangt. In einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei bezeichnete er Korruption als „lähmendes Gift“. Es müssten Maßnahmen gesetzt werden, um die volle Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen sicherzustellen und um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen. Das Vertrauen in die Demokratie sei in Österreich einmal mehr massiv erschüttert, so der Bundespräsident. „Auch ich sehe, was passiert und denke mir: Das darf doch alles nicht wahr sein“, sagte Van der Bellen.