Erster Benko-Prozess soll am 20. Oktober starten

Hohe Mietvorauszahlung für eine Villa

Bei der ersten Anklage im Verfahrenskomplex Signa wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Benko vor, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerinteressen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseitegeschafft haben soll. Im Zentrum der Anklage steht eine ungewöhnliche Mietvorauszahlung, die Benko kurz vor dem Signa-Kollaps Ende 2023 für eine Villa in Innsbruck geleistet haben soll. Es geht um 360.000 Euro. Und 175.175 Euro für Betriebskosten, Einrichtung und Ausstattung.