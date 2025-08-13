Neue Details zum Brand bei Kärntner Gasthof

Feuer ist in Mülltonne ausgebrochen

Durch einen schnellen und gezielten Löschangriff konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Danach übernahmen die Brandermittler: Sie waren auf der Suche nach der Brandursache. Zumindest wo das Feuer ausgebrochen ist, konnte ermittelt werden: „Der Brandausbruchsbereich konnte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Restmülltonne, welche sich in einem Blechverschlag im frei zugänglichen Außenbereich, südöstlich der Liegenschaft, befand, ermittelt werden“, informierte die Polizei.