Neue Details zum Brand bei Kärntner Gasthof

Gerade noch rechtzeitig hatten sich Urlauber aus dem Gasthof in Kärnten retten können, als am vergangenen Samstag der Zubau des Gebäudes plötzlich zu brennen begonnen hatte. Die Brandermittler sind zu einem Ergebnis gekommen.
Als die etwa 100 Feuerwehrkräfte in Moosburg ankamen, stand der Zubau des Gasthofes bereits in Vollbrand: „Als besondere Gefahr galten mehrere Gasflaschen, die direkt an der Fassade des Hauptgebäudes lagerten, wobei aus einer Flasche bereits brennendes Gas ausströmte“, schilderten die Florianis damals.
Feuer ist in Mülltonne ausgebrochen
Durch einen schnellen und gezielten Löschangriff konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Danach übernahmen die Brandermittler: Sie waren auf der Suche nach der Brandursache. Zumindest wo das Feuer ausgebrochen ist, konnte ermittelt werden: „Der Brandausbruchsbereich konnte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Restmülltonne, welche sich in einem Blechverschlag im frei zugänglichen Außenbereich, südöstlich der Liegenschaft, befand, ermittelt werden“, informierte die Polizei.
Was genau das Feuer entzündete, wird wohl ein Geheimnis bleiben: Denn aufgrund des hohen Zerstörungsgrades konnte die Zündquelle nämlich nicht mehr festgestellt werden.
