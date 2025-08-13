Zum Geburtstag Haftstrafe für Wiederholungstäter

Schadenersatz für Essen von Kebab-Stand

Aus diesem Grund spricht ihr die Richterin am Ende der Verhandlung auch 200 Euro Schmerzensgeld zu. Schadenersatz in Höhe von 40 Euro muss der Schlagwütige zudem dem Betreiber eines Kebab-Standes in Bregenz für nicht bezahltes Essen leisten. Die 20 Monate Haft nimmt der Angeklagte an und gelobt einmal mehr, sein Alkoholproblem in den Griff bekommen zu wollen.