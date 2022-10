Nehammer: „Habe Land durch Krise zu führen“

Die Vorwürfe von Thomas Schmid gegen das „System Kurz“ tangieren dessen Nachfolger im Kanzleramt nur peripher. Aktuellen Handlungsbedarf sieht Karl Nehammer offenbar nicht: Die Vorwürfe gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und andere würden „die Vergangenheit betreffen“, meinte Nehammer in einer knappen schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. „Wenn diese Vorwürfe stimmen, dann ist das nicht in Ordnung“, merkte Nehammer an.