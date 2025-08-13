„Kanu des Manitu“: Keine Angst vor dem Shitstorm

Tramitz habe nur in einem Nebensatz gemeint, dass es schade sei, dass nie eine Fortsetzung des Blutsbrüder-Kultfilms gedreht wurde: „Da sah ich plötzlich das Leuchten in Bullys Augen.“ Drei Jahre später ist es so weit und der Klamauk ist zurück auf der großen Leinwand. Dass seit dem ersten Film heftig über „erlaubten“ Humor diskutiert wurde, hat Herbig nur noch mehr angestachelt: „Die ganze Diskussion und diese fast aufgeheizte Stimmung hat mich inspiriert. Den Film genau dann zu drehen, wenn einige Leute meinen, dass man ihn nicht mehr drehen darf – das hat mich unheimlich gereizt.“