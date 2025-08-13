Vorteilswelt
Die besten Sprüche

„Kanu des Manitu“: Keine Angst vor dem Shitstorm

Unterhaltung
13.08.2025 06:00
„Das Kanu des Manitu“ feiert heute Premiere und startet am Donnerstag in allen Kinos.
„Das Kanu des Manitu“ feiert heute Premiere und startet am Donnerstag in allen Kinos.(Bild: Constantin Film Verleih)

Der Blockbuster, auf den alle gewartet haben, feiert am Mittwoch Premiere: „Das Kanu des Manitu“, die Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“, wird der Kinohit des Sommers. Macher Michael „Bully“ Herbig will sich trotz Debatten über „korrekte“ Pointen nicht den Mund verbieten lassen: „Habe keinen Gag gestrichen!“ Die „Krone“ hat außerdem die besten Sprüche aus beiden Filmen zusammengetragen.

Ranger und Abahachi graben wieder den Klappstuhl aus: Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Wahnsinnserfolg von „Der Schuh des Manitu“ kommt jetzt die Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ ins Kino. Michael „Bully“ Herbig und Christian Tramitz schlüpfen wieder in ihre Kult-Rollen: „Eigentlich wollte ich Christian die Idee eines Weihnachtsfilms vorstellen“, erzählt Herbig von einem Treffen im Jahr 2022.

Tramitz habe nur in einem Nebensatz gemeint, dass es schade sei, dass nie eine Fortsetzung des Blutsbrüder-Kultfilms gedreht wurde: „Da sah ich plötzlich das Leuchten in Bullys Augen.“ Drei Jahre später ist es so weit und der Klamauk ist zurück auf der großen Leinwand. Dass seit dem ersten Film heftig über „erlaubten“ Humor diskutiert wurde, hat Herbig nur noch mehr angestachelt: „Die ganze Diskussion und diese fast aufgeheizte Stimmung hat mich inspiriert. Den Film genau dann zu drehen, wenn einige Leute meinen, dass man ihn nicht mehr drehen darf – das hat mich unheimlich gereizt.“

Man habe intensiv darüber diskutiert, wie man mit Dingen umgehen will, die man „angeblich heute nicht mehr sagen darf“. Aber man wisse um die hohe Erwartungshaltung der Fans und wollte auf keinen Fall zu vorsichtig sein: „Wir haben keine Pointe, die wir genial fanden, aus Angst vor einem Shitstorm gestrichen!“

Wie sich die ersten bekannten Sprüche aus dem neuen Film gegenüber den alten machen? Wir haben verglichen:

Zitat Icon

Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los!

Santa Maria / „Der Schuh des Manitu“

Zitat Icon

Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden!

Ranger / „Der Schuh des Manitu“

Zitat Icon

Sie haben den Klappstuhl ausgegraben!

Abahachi / „Der Schuh des Manitu“

Zitat Icon

Wos konnst du eigentlich?

Ranger / „Der Schuh des Manitu“

Zitat Icon

Bitte lächeln! – Na kumm, halt’s Maul!

Ranger / „Das Kanu des Manitu“

Zitat Icon

Jaqueline, schwing die Hufe, es geht wieder los!

Winnetouch / „Das Kanu des Manitu“

Zitat Icon

Wir müssen mehr miteinander reden! – Scheißdreck!

Ranger und Abahachi / „Das Kanu des Manitu“

Jasmin Gaderer
