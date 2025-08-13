Kritik an Sabitzer: „Keiner war so schwach wie er“

Der Steirer, 2023 für 20 Millionen Euro vom FC Bayern gekommen, habe eine „Katastrophensaison“ gespielt. „Konstant weit entfernt von seinem Potenzial“ und „schwächer als jeder andere BVB-Profi“, so das harte Urteil. In der deutschen Bundesliga blieb er blass, gewann kaum Zweikämpfe und trug laut „Spox“ maßgeblich zur enttäuschenden Saison der Borussen bei. Das Portal urteilt klar: „Ginge man nur nach den Leistungen der abgelaufenen Saison, Marcel Sabitzer hätte jedes Recht auf eine Weiterbeschäftigung bei Borussia Dortmund verwirkt.“