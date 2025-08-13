Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frequency-Festival

Auf die Plätze, fertig – los geht die Party!

Niederösterreich
13.08.2025 06:00
(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Ab Mittwoch steigt die 25. Ausgabe des beliebten Frequency-Festivals in St. Pölten. Mastermind Harry Jenner über ein Vierteljahrhundert „geile Festivalgeschichte“.

0 Kommentare

Vollgas lautet das Motto beim heurigen Frequency-Festival in St. Pölten. Zumindest, wenn es nach Veranstalter Harry Jenner und den rund 50.000 Besuchern geht. Denn ein 25-Jahre-Jubiläum gilt es schließlich gebührend zu feiern. Bereits seit Montag pilgerten die partywilligen Massen in Scharen in die Landeshauptstadt. Am Mittwoch um 14.20 Uhr fällt mit Bartees Strange der Startschuss zum heurigen Festival.

(Bild: David Bitzan)
Post Malone
Post Malone(Bild: Barracuda Music)

„Das Jubiläum ist schon was Besonderes, auch wenn man nach 25 Jahren eine gewisse Routine hat“, erklärt Jenner im Gespräch mit der „Krone“. Bei dem „Fetzenwetter“ ist der Andrang groß, „die Wettervorhersage ein Traum“, freut sich der Frequency-Mastermind auf eine fette Geburtstagsausgabe. Doch was hat sich in 25 Jahren Festivalgeschichte verändert? „Die Musik, denn jede Generation spiegelt sich wider“, so Jenner.

Zitat Icon

Musikalisch hat sich in 25 Jahren viel verändert. Es gab genug Highlights, heuer sind es etwa Will Smith, Brutalismus3000 und Post Malone.

Harry Jenner, Frequency-Veranstalter

Bild: APA/FLORIAN WIESER

Ansonsten würde heute vor allem auf Nachhaltigkeit und Komfort gesetzt – mit Fokus auf die Sanitäranlagen. Ansonsten wird kurzerhand die Einwohnerzahl St. Pöltens drei Tage lang verdoppelt.

Lesen Sie auch:
Ab Mittwoch fällt der Startschuss zum heurigen Frequency-Festival in St. Pölten. 
Festival in St. Pölten
25 Jahre! Bühne frei für das Frequency-Jubiläum
12.08.2025
25-Jahre-Jubiläum
Frequency-Festival: Für Party des Jahres bereit
11.08.2025

Die Bilanz nach einem Vierteljahrhundert Festivalgeschichte: „Alles, was noch lebt und live spielt, war da oder kommt noch!“ Dann auf die nächsten 25 Jahre!

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
St. Pölten
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.799 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
137.863 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
99.093 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1330 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1087 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf