Auf die Plätze, fertig – los geht die Party!

Ab Mittwoch steigt die 25. Ausgabe des beliebten Frequency-Festivals in St. Pölten. Mastermind Harry Jenner über ein Vierteljahrhundert „geile Festivalgeschichte“.
Vollgas lautet das Motto beim heurigen Frequency-Festival in St. Pölten. Zumindest, wenn es nach Veranstalter Harry Jenner und den rund 50.000 Besuchern geht. Denn ein 25-Jahre-Jubiläum gilt es schließlich gebührend zu feiern. Bereits seit Montag pilgerten die partywilligen Massen in Scharen in die Landeshauptstadt. Am Mittwoch um 14.20 Uhr fällt mit Bartees Strange der Startschuss zum heurigen Festival.
„Das Jubiläum ist schon was Besonderes, auch wenn man nach 25 Jahren eine gewisse Routine hat“, erklärt Jenner im Gespräch mit der „Krone“. Bei dem „Fetzenwetter“ ist der Andrang groß, „die Wettervorhersage ein Traum“, freut sich der Frequency-Mastermind auf eine fette Geburtstagsausgabe. Doch was hat sich in 25 Jahren Festivalgeschichte verändert? „Die Musik, denn jede Generation spiegelt sich wider“, so Jenner.
Musikalisch hat sich in 25 Jahren viel verändert. Es gab genug Highlights, heuer sind es etwa Will Smith, Brutalismus3000 und Post Malone.
Harry Jenner, Frequency-Veranstalter
Bild: APA/FLORIAN WIESER
Ansonsten würde heute vor allem auf Nachhaltigkeit und Komfort gesetzt – mit Fokus auf die Sanitäranlagen. Ansonsten wird kurzerhand die Einwohnerzahl St. Pöltens drei Tage lang verdoppelt.
Die Bilanz nach einem Vierteljahrhundert Festivalgeschichte: „Alles, was noch lebt und live spielt, war da oder kommt noch!“ Dann auf die nächsten 25 Jahre!
