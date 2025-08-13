Auf die Plätze, fertig – los geht die Party!

„Das Jubiläum ist schon was Besonderes, auch wenn man nach 25 Jahren eine gewisse Routine hat“, erklärt Jenner im Gespräch mit der „Krone“. Bei dem „Fetzenwetter“ ist der Andrang groß, „die Wettervorhersage ein Traum“, freut sich der Frequency-Mastermind auf eine fette Geburtstagsausgabe. Doch was hat sich in 25 Jahren Festivalgeschichte verändert? „Die Musik, denn jede Generation spiegelt sich wider“, so Jenner.