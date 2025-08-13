Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Situation eskaliert

Sohn zündet nach Streit Auto vor Elternhaus an

Oberösterreich
13.08.2025 06:00

Eine heftige Auseinandersetzung mit seinen Eltern (74 und 75 Jahre alt) ließ einen 44-Jährigen in Peuerbach (Oberösterreich) ausrasten: Er parkte seinen Pkw neben seinem Haus, entfachte dort einen Brand und verschwand. Nachbarn riefen die Feuerwehr. Die „Krone“ kennt die Details.

0 Kommentare

Brand-Großalarm gab es am Montagnachmittag in der 1000-Seelen-Gemeinde Steegen bei Peuerbach. Vier Feuerwehren eilten zum Einsatzort, einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen wurde jedoch schnell klar, dass es sich nicht um einen normalen Brand handelte, sondern eine menschliche Tragödie dahinter steckt.

„Der Bewohner hatte einen heftigen Streit mit seinen Eltern (74 und 75 Jahre alt, Anm. der Red.). Als diese mit dem Auto wegfuhren, soll er ihnen einen Hammer hinterhergeschleudert haben“, sagt Kerstin Kutsam, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels. Anschließend soll der geschiedene dreifache Vater (44) seinen Volvo zum Haus geparkt, mit einer Mischung aus Bremsenreiniger und Flüssigkleber überschüttet und in Brand gesetzt haben.

Vier Feuerwehren eilten nach Steegen.
Vier Feuerwehren eilten nach Steegen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Dieser Volvo fiel den Flammen zum Opfer.
Dieser Volvo fiel den Flammen zum Opfer.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Gegen 16.30 Uhr verhaftet
Zum Glück hatten Nachbarn die starke Rauchentwicklung bemerkt, die Feuerwehr gerufen und sofort selbst mit dem Löschen begonnen. Von dem Bewohner – er war einmal als Automechaniker tätig – fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur.

Zitat Icon

Gegen 16.30 Uhr wurde der Bewohner von der Polizei festgenommen und sitzt nun in der JA Wels. Die Ermittlungen laufen. Über seine U-Haft wird noch entschieden.

Kerstin Kutsam von der Welser Staatsanwaltschaft

Bild: Wenzel Markus

„Gegen 16.30 Uhr wurde er schließlich festgenommen. Nun sitzt er in der Justizanstalt Wels“, berichtet Kutsam weiter. Ob der 44-Jährige in U-Haft kommt, wird noch entschieden. Einiges, wie etwa das Verschwinden vom Tatort, und dass keine Löschversuche unternommen wurden, deute auf Brandstiftung hin.

Der Pkw stand direkt am Haus.
Der Pkw stand direkt am Haus.(Bild: FF Steegen)

Nachbarn und Feuerwehr hielten Schaden gering
Ob das der Fall ist oder doch nur von Sachbeschädigung gesprochen werden kann, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sei aber definitiv zu erwarten gewesen. Aufgrund des beherzten Einschreitens der Nachbarn und der Feuerwehr war der Schaden am Haus minimal, der schwarze Volvo wurde jedoch ein Raub der Flammen.

Der bis dato Unbescholtene soll alleine in dem Haus wohnen, die drei Kinder bei der Ex-Ehefrau. Im Raum steht eine undiagnostizierte psychische Erkrankung des mutmaßlichen Brandstifters, außerdem soll bei der Tat Alkohol im Spiel gewesen sein.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oberösterreich
VolvoFeuerwehrStaatsanwaltschaft
AutoElternVater
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Opfer entsetzt
Adresse ins Netz gestellt: Keine Konsequenzen
Brandalarm
70 Hotelgäste mussten wegen Rauch evakuiert werden
Krone Plus Logo
Klub fragt Akteurinnen
Längere und weitere Hosen für Volleyball-Damen?
Situation eskaliert
Sohn zündet nach Streit Auto vor Elternhaus an
73-Jährige verletzt
LED-Akku-Lampe sorgte für Feuer am Campingplatz
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine