Sohn zündet nach Streit Auto vor Elternhaus an

Nachbarn und Feuerwehr hielten Schaden gering

Ob das der Fall ist oder doch nur von Sachbeschädigung gesprochen werden kann, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sei aber definitiv zu erwarten gewesen. Aufgrund des beherzten Einschreitens der Nachbarn und der Feuerwehr war der Schaden am Haus minimal, der schwarze Volvo wurde jedoch ein Raub der Flammen.