Jagd auf Schlepper mit unbemanntem Hubschrauber

Die Super-Drohne hat den Eignungstest im Raum Schachendorf mit Bravour bestanden – ob bei Tag oder in der Nacht, lieferte der ferngesteuerte Hubschrauber im Bezirk Oberwart via Kamera verlässlich Bilder in Echtzeit. Seitens des Innenministeriums war beim Probelauf das Ziel verfolgt worden, einen praxisorientierten Einsatz mit diversen Polizeieinheiten, Feuerwehr, Bergwachten, Wasserrettung und Bevölkerung zu entwickeln und in einer Realumgebung so praxisnah als möglich zu simulieren. Besten Gewissens können nun mit der Drohne routinemäßige Polizeieinsätze gestartet werden, auch, um illegale Grenzübertritte zu verhindern und gezielte Maßnahmen gegen Schlepper zu setzen.