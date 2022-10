Berechtigte Enttäuschung bei den Dornbirnern

Denn ab der 30. Minute war die Mannschaft von Thomas Janeschitz voll im Spiel, kam immer wieder zu gefährlichen Chancen. Und brachte den Erstligisten so laufend in Bedrängnis. „Es gab eine Phase nach der Pause, in der wir sie hätten biegen können. Aber das haben wir leider verpasst“, bedauert Santin. So machten die Klagenfurter noch ein spätes Tor, ließen die Messestädter ratlos auf der Birkenwiese zurück. Gewürdigt wurden sie zumindest mit dem Applaus der Zuschauer.