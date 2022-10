Porgy & Bess: Benefizgig für tragisches Schicksal

Im Sommer diesen Jahres kam es in Pakistan zu einer der schwersten Katastophen aller Zeiten. Als Folge eines außergewöhnlich starken Monsunregens kam es im Land zu großflächigen Überschwemmungen, in denen binnen vier Monaten rund 1700 Menschen verstarben. Zwischenzeitlich stand rund ein Drittel des Landes unter Wasser und die Schadenssumme in Zusammenhang mit den Überflutungen wird von der pakistanischen Regierung auf ca. 30 Milliarden US-Dollar geschätzt.