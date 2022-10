Dokumente werden in Einkaufswägen transportiert

Veraltetes System und faules Personal

Verantwortlich ist unter anderem das völlig veraltete System. So erzählten Beschäftigte an den Gerichten etwa, dass handgeschriebene Dokumente in Einkaufswägen hin und her transportiert werden müssen. Eine weitere Herausforderung sind laut „To Proto Thema“ faule, inkompetente und immer wieder abwesende Juristinnen und Juristen. Das Gremium für Disziplinarverfahren am obersten griechischen Gerichtshof in Athen hat in den vergangenen zehn Monaten 20 Richter und Staatsanwälte entlassen.