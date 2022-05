Gericht: Griechische „Campus-Polizei“ ist rechtens

Die Einrichtung einer „Campus-Polizei“ an griechischen Hochschulen und Universitäten verstößt nicht gegen die akademische Freiheit und die Selbstverwaltung der Institutionen - das hat am Mittwoch der oberste griechische Gerichtshof entschieden. Anlass war ein Gesetz, das die Regierung im vergangenen Jahr verabschiedet hatte, weil Kriminalität und Anarchie auf den Universitätsgeländen derart zugenommen hatten, dass viele Studierende sich nicht mehr in die Hörsäle wagten.