„Totalversagen“ | „Sinnlose Showpolitik“

„Totalversagen“: Nein, 100 Prozent sind es nicht - aber fast… Die „Fragen des Tages“, die wir via.krone.at stellen, bringen natürlich keine vollständig repräsentativen Ergebnisse. Schließlich kann jeder mittun. Aber das Ergebnis gibt, vor allem, wenn es besonders eindeutig ausfällt, immer wieder ein Gefühl dafür, was sich eine Mehrheit im Land denkt. Und so antworteten gestern auf unsere Frage „Wieder Zelte: Ist Österreichs Asylpolitik gescheitert?“ 93 Prozent mit Ja. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil formuliert es ähnlich, spricht vom „Totalversagen der Bundesregierung“. Mit diesem Urteil befindet er sich sichtlich in guter Gesellschaft. Wobei man über das „gut“ in der Gesellschaft streiten kann…