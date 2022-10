Leiche von Zwölfjähriger in Koffer: 6 Festnahmen

Grausame Entdeckung in Paris: In der französischen Hauptstadt ist die Leiche eines vermissten Mädchens in einem Koffer gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, war der Koffer am Freitagabend gegen 23 Uhr am Wohnhaus der zwölfjährigen Lola von einem Obdachlosen entdeckt worden. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurden am Samstag sechs Verdächtige in Gewahrsam genommen.