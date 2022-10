Innsbrucks Bus- und Trampiloten winkt sicherer Job

Noch keine großen Ausfälle

Die Verkehrsbetriebe verzeichnen 29 offene Stellen im Fahrdienst. „Wenn sich hier die Lage nicht bald entspannt, kommt es zwangsweise zu einer Einschränkung der Dienstleistung und Fahrten“, befürchtet Baltes. Noch seien nur einzelne Linien betroffen, ein großflächiger Ausfall wie in anderen Städten drohe nicht. Die Situation sei somit noch nicht eskaliert – was sich aber mit einer gleichzeitigen Welle an Krankenständen schnell ändern kann.