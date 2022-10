Weil man sie nicht mehr wollte: Tiere zu vergeben

Wohnungskatzen

Lina (am Bild vorne) und ihre Schwester Ella lebten bisher in einer Wohnung mit gesichertem Balkon. Leider konnten die beiden nicht dort bleiben und so suchen sie ein neues Zuhause. Die Samtpfoten (1 1/2 Jahre) möchten auch in Zukunft zusammenbleiben.

Tel.: 0 732/24 78 87.