Welthundetag: Treuer Freund in allen Lebenslagen

Hunde liegen zwar mit etwas Abstand hinter Katzen an Platz zwei im Ranking der beliebtesten Haustiere, aber umso präsenter sind sie in unserem Alltag. Im Pressehaus der „Krone“ begleiten sogar täglich bis zu 80 Fellnasen ihre Besitzer zur Arbeit - das wirkt sich nachweislich positiv auf den Büroalltag aus. Tierliebe ist also nicht nur am Papier ein wichtiges Thema für uns, in unserer Unternehmenskultur war immer Platz für Vierbeiner.