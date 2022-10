Woher kommen die Eier in Nudeln, Kuchen & Co.?

In Österreich wird kein einziges Huhn mehr in einen Käfig gesteckt: heimische Eier von glücklichen Hühnern sind also garantiert. Doch die Hälfte aller Legehennen in der EU - unglaubliche 178,8 Mio. Tiere - werden nach wie vor in Mast-Batterien eingesperrt. Die Chancen sind also hoch, dass wir täglich verarbeitete Eier aus Käfighaltung essen müssen.