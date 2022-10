Strenger Ludwig | Isolierter Putin

Strenger Ludwig. Jetzt wird wieder um die Masken gestritten! Die Frontlinien sind mehr oder weniger die selben wie in den letzten eineinhalb Jahren. Die „lässige“, manche sagen nachlässige oder gar fahrlässige Bundesregierung auf der einen Seite, die strenge, manche sagen übertrieben strenge Wiener Stadtregierung auf der anderen Seite. Nachdem Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch trotz hoher Inzidenzen Masken-Entwarnung gegeben hatte, forderte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag die Bundesregierung auf, die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auf Wiener Niveau zu heben. Das hieße: Maskenpflicht in den Öffis und in Apotheken, Test- und Maskenpflicht in Spitälern sowie Alten- und Pflegeheimen. Wobei Ludwig auch weitere Verschärfungen in den Raum stellte, falls sich die aktuelle Welle noch verschärfen sollte. Dann stünde eine Maskenausweitung auch auf den lebensnotwendigen Handel genauso zur Debatte wie die Wiedereinführung von Quarantänebestimmungen. So viel weiß man: Wien ist bisher mit dem strengen Bürgermeister Ludwig in Sachen Coronabewältigung ganz gut gefahren!