Riesige Weltkugel rollt in die Wiener Hofburg

Starkes „grünes“ Signal des neu gewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen an die Welt: Seine allererste Auslandsreise nach der Wahl wird ihn am 7. und 8. November zur UNO-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh nach Ägypten führen! „Ich will damit ein starkes globales Zeichen setzen. Denn der Klimawandel bedroht unser aller Lebensgrundlagen“, so das rot-weiß-rote Staatsoberhaupt, das - wie berichtet - den Kampf gegen die Erderwärmung zum Eckpfeiler seiner Amtszeit machen wird.